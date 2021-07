EFFETTO DOLLARUMMA SULL'ITALIA? E' ORA DI INVESTIRE IN AZIONI ITALIANE SECONDO GLI STRANIERI

15 luglio 2021 a

(Milano, 15 luglio 2021) - Questa settimana ci siamo svegliati campioni d'Europa e, secondo la stampa, non solo nazionale, la vittoria della squadra azzurra potrà “dopare” la crescita italiana.

Alcune ricerche dicono che il morale risollevato degli italiani dopo la vittoria ai rigori potrebbe provocare un aumento del Pil ulteriore del +0,7% e anche all'estero questo effetto “azzurro” simil Viagra dovrebbe sprigionarsi grazie ad un export rafforzato dalla prodezza dei nostri calciatori.

I francesi, in una dotta analisi sul quotidiano finanziario Les Echos, hanno ricordato che nel 2006, quando l'Italia vinse i campionati mondiali di Calcio ai rigori proprio contro i galletti transalpini, le nostre esportazioni salirono del 10% e non solo.

Dopo la vittoria ai mondiali dell'Italia la disoccupazione diminuì del 10% con un aumento del 4,1% di Pil e 2,36 milioni di turisti in più arrivarono nel Belpaese nel 2007 per visitare i luoghi natali di Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero e Fabio Grosso.

Secondo il Financial Times, i festeggiamenti degli italiani simboleggiano la fine del “periodo peggiore” del Paese, mentre i giornali inglesi popolari come il Mirror hanno ringraziato comunque “gli eroici Tre leoni che hanno perso ai rigori ma che ci ha reso orgogliosi”.

Ci sono evidentemente alcune forzature in queste analisi e previsioni che spesso lasciano il tempo che trovano, seppure i mercati azionari italiano e inglese hanno in comune il forte ritardo accumulato nell'ultimo decennio rispetto all'indice azionario mondiale e quello europeo.

Le accese trattative per la Brexit e il referendum hanno fiaccato la Borsa inglese e fatto scappare molti investitori esteri in un listino dove sono tradizionalmente forti settori come quello bancario e delle materie prime che solo nell'ultimo anno si sono risvegliati.

In Italia invece ha pesato negativamente l'andamento economico a passo lento del Paese e il sottopeso anche a Piazza Affari di settori come il tech.

Il mercato azionario italiano come quello inglese offrono comunque diverse opportunità e sono fra quelli monitorati dai

