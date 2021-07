Sicilia: Musumeci in visita a Lipari, sopralluogo nella cava di pomice

15 luglio 2021 a

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, sarà dal pomeriggio di domani, venerdì, in visita ufficiale a Lipari. Intenso il programma della due giorni. Subito dopo il suo arrivo, insieme al sindaco Marco Giorgianni e al dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, Antonio Martini, Musumeci effettuerà un sopralluogo alla Cava di pomice, in località Porticello. In serata, presenzierà all'evento organizzato dal Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani, in occasione dei quarant'anni dalla sua istituzione.

Sabato mattina alle 10 il presidente della Regione si recherà al Palazzo municipale dove, nell'Aula consiliare, incontrerà i consiglieri, assieme al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, Giacomo Biviano. A seguire, presiederà un tavolo tecnico operativo sul Museo della Pomice e sul Parco geominerario da realizzare sull'isola, dopo la decisione adottata in tal senso nelle scorse settimane dal governo regionale. Nel pomeriggio, prima di fare rientro in sede, il governatore visiterà, nella zona del porto, l'Associazione Guardia costiera ausiliaria.