Rai: Vito (FI), 'giusto lasciare presidenza Vigilanza all'opposizione'

Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Ieri, dopo che il governo ha indicato due membri del CdA Rai, la maggioranza parlamentare si è nominata gli altri quattro. A questo punto si pone un serio problema di rispetto del pluralismo nell'informazione pubblica (e non solo, verrebbe voglia di dire..). Un principio al quale era ispirata anche la stessa legge per la nomina del CdA Rai, un principio che dovrebbe essere ancora più stringente in un periodo come questo di “grande maggioranza”. Ora, quindi, credo sia giusto che all'opposizione di Fratelli d'Italia vada riconosciuta almeno la presidenza della Commissione parlamentare di Vigilanza, come peraltro sempre accaduto in passato. Mi spiace per gli amici di Forza Italia, ma dobbiamo lasciarla". Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia.