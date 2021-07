Guarda le cose sotto un'altra luce con Ziotester.it, l'e-shop dell'illuminazione per casa e ufficio

15 luglio 2021 a

(Milano 15 luglio 2021) - Milano, 15 luglio 2021. Come regalare una nuova luce ad ogni ambiente di casa o aziendale? Semplice, con le soluzioni di illuminazione di Ziotester.it, il cui catalogo unisce innovazione, qualità attestata dalla marcatura CE e garanzia fino a due anni. Quanto ai pagamenti sono usati solo metodi senza rischi, tra cui il contrassegno, mentre le spedizioni rapide (entro 24/72 ore) diventano gratuite per ordini da 49 euro.

È il portato innovativo uno dei criteri chiave per la scelta dei prodotti che compongono il catalogo di Ziotester, strutturato in sette categorie principali:

Dal punto di vista degli articoli, la proposta spazia dai lampioni da giardino ai faretti, dalle strisce led alle luci con sensore, passando per multiprese, trasformatori, plafoniere, lampadari, spine, interruttori, batterie, caricabatteria e sensori di movimento.

Tra le novità troviamo la sezione dedicata ai dispositivi per comporre il proprio progetto di domotica: prese e multiprese, lampadine e strisce led Wi-Fi, sensori smart home Wi-Fi e altro ancora. Sono risorse integrabili con la rete Wi-Fi di casa e gli smartphone, sfruttando la compatibilità con piattaforme quali Google Assistant e Amazon Alexa.

Per affrontare invece in sicurezza la situazione di pandemia con cui siamo alle prese, Ziotester propone prodotti per la protezione personale, dalle mascherine ai gel alcolici per disinfettare le mani.

I prodotti arrivano a destinazione in tempi brevi (24 - 72 ore) e la spedizione è gratuita per ordini a partire da 49 euro. In alternativa, l'acquirente può optare per il ritiro in sede (gratuito), riservato ai clienti del territorio abruzzese.

Lo staff fornisce assistenza in ogni fase dell'acquisto, incluso il post-vendita. Mentre il Blog di Ziotester.it offre interessanti spunti e consigli per la scelta di lampadine, strisce led, materiale elettrico, eccetera. Presenti anche approfondimenti relativi all'accesso a Bonus ristrutturazione e Iva agevolata.

I prezzi? Su Ziotester.it il rapporto qualità-prezzo è sempre vantaggioso e diventa ancor più conveniente approfittando delle offerte speciali su un'ampia varietà di prodotti.

Scegli sistemi di illuminazione convenienti e qualità certificata, visita ora www.ziotester.it.

