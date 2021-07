15 luglio 2021 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "La cessazione di Alitalia è prevista per il prossimo 15 ottobre. Gli acquirenti di biglietti per voli successivi a questa data saranno tutelati". Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico in vista della nascita di Ita.