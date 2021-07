Musica: Bocelli, il 'Teatro del Silenzio' torna a Lajatico il 22 e 24 luglio (2)

15 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La direzione artistica dell'Orchestra è stata affidata a Marco Marchesi ex musicista con un trascorso da agente del mondo classico, collaboratore artistico del Maestro Bocelli da lungo tempo e già consulente artistico di City Sound sul Progetto del Teatro del Silenzio. Sarà Manolo Valdés a creare il perfetto sfondo di quest'anno alla scenografia del Teatro del Silenzio con la sua 'Clio Dorada': monumentale scultura in ottone patinato d'oro e acciaio inossidabile, alta dieci metri, che si staglierà sul lago artificiale che contraddistingue il palco open air toscano.

La 'Clio Dorada' è una delle 'teste' di Valdés: eleganti figure di dame, teste maestose dai lineamenti femminili fissate nel bronzo e nell'ottone, con volti e collo semplificati e singolari elementi che troneggiano sul capo.

"La monumentale creazione di Valdés – spiega Bocelli – esprimerà plasticamente il concetto che andremo a raccontare in musica, ispirando e supportando gli artisti ed il pubblico, in una serata estiva speciale, dedicata appunto a scoprire e condividere il 'Mistero della Bellezza". Il manifesto del Teatro Del Silenzio, come per la scorsa edizione, è stato realizzato dal fotografo internazionale scomparso lo scorso anno Giovanni Gastel, amico e collaboratore della famiglia Bocelli e di Alberto Bartalini. Le scenografie saranno curate da Kristian Cellini, storico collaboratore del Tds e che quest'anno porterà sul palco sei primi ballerini.