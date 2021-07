Milano: Comune, dieci nuove aree per la mobilità elettrica

15 luglio 2021 a

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - È operativo un nuovo tassello per l'offerta di mobilità sostenibile a Milano: dieci aree di mobilità installate da Nhp ESCo, con il supporto di Comune di Milano e Amat (Agenzia mobilità, ambiente e territorio) nell'ambito del progetto Sharing cities - Horizon 2020. Le aree di mobilità "sono micro-hub di scambio intermodale che concentrano in un solo sito una gamma di servizi di mobilità integrati e gestiti da una innovativa piattaforma digitale: colonnine di ricarica per veicoli elettrici normal e fast charge, smart parking, car sharing con stalli dedicati alle flotte", si sottolinea nella nota di Palazzo Marino.

"La mobilità elettrica è sempre più una realtà, a Milano sono operativi 500 punti di ricarica. Oltre alla collocazione a cura dei diversi operatori, con l'autunno è in programma la realizzazione di altre 40 aree di mobilità finanziate dal Comune di Milano e dai fondi europei Pon Metro. L'obiettivo è coprire progressivamente e in modo omogeneo tutta la città in modo coerente con lo sviluppo di questo tipo di veicoli" dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità.

"Oggi diamo avvio a una piccola rivoluzione nel complesso mondo della mobilità urbana e nel contempo ampliamo le azioni poste in essere dall'Amministrazione per migliorare la qualità della vita del quartiere Porta Romana Vettabbia, grazie al progetto europeo Sharing Cities avviato nel 2016 - aggiunge l'assessora alla Politiche per il lavoro, Attività produttive, Cristina Tajani -. Grazie a progetti come questo che vedono insieme soggetti pubblici e privati, dimostriamo come l'uso intelligente delle nuove tecnologie affiancato da una co-progettazione del basso, con l'ascolto diretto e la partecipazione dei residenti, sia la scelta migliore per lo sviluppo di Milano".