Eliminare acari, allergeni e peli di animali dalle superfici imbottite. Da Folletto il set che riporta divani e materassi al loro splendore, come nuovi

(Milano, 15 luglio 2021) - Fino al 31 luglio chi prenota una dimostrazione del celebre sistema di pulizia per la casa prodotto da Vorwerk potrà beneficiare di sconti fino al 40% sul set per la pulizia di materassi e imbottiti. Con la spazzola PB440 e il set composto da MP100 e MR100, possessori di animali domestici, soggetti allergici, famiglie con bambini piccoli e tutti coloro che sognano superfici igienizzate in profondità potranno dormire sonni tranquilli

Milano, 15 luglio 2021 - I nostri amici animali sono fonte inesauribile di amore quanto fonte inesauribile di peli. Chiunque abbia accolto in casa un cane o un gatto lo sa bene: eliminare i peli da ogni angolo della casa, e soprattutto dalle superfici imbottite, è un lavoro quotidiano. Senza dimenticare l'aspetto legato alla salute. Gli animali domestici, infatti, sono una delle maggiori fonti di allergeni presenti nelle nostre case.

Mantenere pulita la casa quando è abitata anche dai nostri adorati pets è una vera sfida, ma vincere la battaglia contro i peli è possibile. Soprattutto se si possiede un

Folletto ha sviluppato negli anni soluzioni dedicate e innovative a chi tiene ai propri animali tanto quanto tiene ad avere una casa pulita e, soprattutto, igienizzata. Non dobbiamo infatti dimenticare che possono essere allergizzanti sia i peli stessi degli animali, sia le sostanze che essi trattengono. Inoltre, gli animali che trascorrono molto tempo all'aperto portano molta sporcizia, parzialmente invisibile, in casa. Non solo: i peli hanno la caratteristica di attaccarsi ostinatamente a divani e imbottiti e spazzolarli non basta perché così ci si limita a diffonderli nell'ambiente circostante. Occorre aspirarli con accessori adatti e studiati appositamente per staccare i peli dalle superfici, arrivando anche negli interstizi dove si accumulano di più, e soprattutto per trattenere le sostanze più infinitesimali con i filtri HEPA, gli unici in grado di assolvere a questo scopo. Una pulizia profonda effettuata con un aspirapolvere dotato di sacchetto-filtro, infatti, ha anche il vantaggio di eliminare la maggior parte degli acari e dei loro residui, che sono sempre presenti anche se in casa non vivono animali e che sono altamente allergizzanti.

La buona notizia per tutti i pet owners – ma anche per chi soffre di allergie, per le famiglie con bambini piccoli e per tutti coloro che vorrebbero superfici igienizzate in profondità – è che Folletto ha lanciato una promozione sulle soluzioni dedicate alla pulizia degli imbottiti (cuscini, materassi, divani, eccetera). Fino al 31 luglio chi prenota una dimostrazione Folletto a domicilio potrà beneficiare di sconti fino al 40% sulla spazzola PB440 e sul set di pulizia materassi MP100 e MR100.

È possibile richiedere la dimostrazione su

Le soluzioni Folletto per chi ricerca una pulizia profonda degli imbottiti

Il Sistema Folletto, sul mercato con l'ultimo modello VK220 S, è un sistema modulare, con apparecchi e accessori che si combinano per offrire soluzioni adeguate a tutte le esigenze di pulizia. Compatto, maneggevole e potente, in grado di pulire qualsiasi tipo di pavimentazione.

L'apparecchio ideale per tutti i possessori di animali è senz'altro PB440 S, che rimuove in modo sicuro e igienico i peli di animale da imbottiti e fibre delicate, rapidamente e rispettando i tessuti. Due spazzole circolari rotanti in senso inverso rimuovono lo sporco dalle fibre e lo aspirano ad altissima velocità, mentre il movimento delle spazzole impedisce alle particelle di aderire al tessuto e la griglia di protezione preserva le superfici tessili. Il sistema di filtraggio ad altissima efficienza rimuove acari e polveri sottili dagli imbottiti trattenendo odori, batteri e polveri fini. La forma affusolata di PB 440 S lo rende perfetto per arrivare negli interstizi più difficili: non solo in casa, ma anche in auto.

Il Lavamaterasso Folletto MP100 consente di applicare il detergente Lavenia per pulire in profondità il materasso. La cellulosa presente nel detergente assorbe la polvere, lo sporco e gli allergeni lasciando una piacevole sensazione di freschezza e garantendo un'igiene assoluta. Il Battimaterasso Folletto MR100, invece, rimuove energicamente lo sporco e gli allergeni della polvere dal materasso.

Efficacia contro il 99,99% degli allergeni

L'efficacia nel trattenere polveri sottili e allergeni è certificata dal rigoroso ente tedesco TÜV Nord. Il Filtrello Premium FP200 e l'intero Sistema di pulizia Folletto VK220 S sono in grado di trattenere il 99,99% degli allergeni della polvere presente in casa fino a 0,3 micron (si pensi che un capello ha un diametro di 70 micron). Una qualità fondamentale per chi soffre di allergie, che giova però a tutta la famiglia, in particolare ai bambini.

Per garantire la massima efficacia nella rimozione dello sporco e delle fonti allergizzanti, Vorwerk produce anche una gamma di detergenti in polvere ad azione ipoallergenica, specifici tanto per la cura di materassi e cuscini – Lavenia – quanto per la pulizia di tappeti e moquette – Kobosan Active.

Abbinati all'utilizzo regolare del Sistema Folletto, Lavenia e Kobosan Active sono in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, appiccicoso e dannoso rimasto intrappolato fra le fibre e le imbottiture degli arredi domestici, garantendo anche un'azione protettiva che li mantiene puliti più a lungo.

Vorwerk Italia - Divisione Folletto

Presente in Italia dal 1938, da oltre 80 anni la Vorwerk è sinonimo di cura della casa per milioni di famiglie italiane. Il famoso sistema di pulizia per la casa Folletto viene distribuito esclusivamente tramite il canale di vendita porta a porta: 4.000 agenti contattano ogni anno più di due milioni e mezzo di famiglie, che possono contare su una rete di assistenza di oltre 400 centri assistenza autorizzati e 50 Vorwerk Point. La vendita al domicilio del cliente consente di proporre e consigliare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze: una filosofia, questa, che dimostra come l'attenzione di Folletto si concentri sui bisogni della famiglia.

