Covid, Ema: "Settimana prossima decisione su vaccino Moderna 12-17enni"

(Adnkronos) - "Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema sta attualmente valutando una domanda per estendere l'uso di Spikevax*", il vaccino anti-Covid di Moderna, "ai giovani di età compresa tra 12 e 17 anni. Prevediamo di raggiungere una decisione alla fine della prossima settimana". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Ema, durante il periodico briefing con la stampa.