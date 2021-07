Governo: in odg Cdm anche organizzazione avvocatura Stato

15 luglio 2021 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legislativo: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Esame preliminare (Presidenza - Economia e finanze);

Decreto del presidente della repubblica: Norme per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato - Esame preliminare (Presidenza - Pubblica amministrazione); leggi regionali; varie ed eventuali.