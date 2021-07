Covid: Lombardia, al via azione straordinaria per vaccinare giovani a Lodi

15 luglio 2021 a

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - L'assessorato al Welfare di Regione Lombardia con la propria Unità di crisi ha deciso di mettere in atto nella provincia di Lodi, dal 19 luglio fino all'inizio del prossimo anno scolastico, una iniziativa di vaccinazione straordinaria. "Un'azione - comunica la Direzione generale Welfare - rivolta in particolare ai cittadini dai 12 ai 29 anni, un target ritenuto particolarmente critico per le varianti in circolazione".

Nella provincia di Lodi sono quasi 10.000 gli adolescenti tra i 12 e i 19 anni che non si sono ancora vaccinati o prenotati, pari al 43% del loro totale. "Inoltre il 7% dei giovani tra i 20 e i 29 anni - precisa ancora la nota - non ha ricevuto neppure una dose di vaccino. A partire dunque dal 19 luglio prossimo - continua la nota - e fino all'inizio dell'anno scolastico, presso i centri vaccinali di Fiera Lodi e Palazzetto dello Sport di Codogno, verranno messi a disposizione circa 28.000 posti destinati agli adolescenti compresi tra i 12 e i 18 anni e altri 12.000 riservati agli over 18 anni".

Per quanto riguarda i cittadini over 60, vista la disponibilità di vaccino Janssen e l'importanza di aumentare quanto più possibile il tasso di copertura di questa fascia, si raccomanda "di proseguire, anche sul territorio della provincia di Lodi, le iniziative di adesione alla campagna vaccinale in atto in tutta la Regione, con il coinvolgimento attivo dei Sindaci e dei Medici di medicina generale".