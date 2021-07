F1: presentata la nuova vettura per il 2022

15 luglio 2021 a

a

a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - E' stata svelata oggi la monoposto per il Mondiale 2022 di Formula 1. In occasione del Gp di Gran Bretagna si è potuto ammirare il concept della vettura che prenderà parte al Mondiale 2022. Una rivoluzione con una attenzione massima all'aerodinamica con le gomme Pirelli da 18 pollici. "Vogliamo che i migliori continuino a vincere, ma anche che ci sia più battaglia", ha detto Ross Brawn, il responsabile Motorsport di Liberty Media parlando della nuova vettura. Mentre Mario Isola, responsabile Motorsport Pirelli ha aggiunto che "il passaggio ai 18 pollici è avvenuto per vari motivi, abbiamo un disegno più moderno e una nuova famiglia di mescole per raggiungere l'obiettivo di gare più ravvicinate".

Anche il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, ha parlato della nuova monoposto: "Oggi è un giorno entusiasmante per lo sport. Le condizioni che formeranno le nuove regole permetteranno alle macchine di lottare una più ravvicinata all'altra. Le nuove vetture sono eleganti e fatte per correre al limite". Anche i piloti si sono espressi sulla nuova monoposto: "Speriamo possa davvero aumentare la battaglia in pista, che è quello che vogliamo", ha detto Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc spera che "possa migliorare le gare, l'abbiamo già provata al simulatore e sembra più aggressiva".