Professional organizers, progettare e semplificare parole chiave per affrontare bene l'estate

Roma, 15 lug. (Labitalia) - L'organizzazione personale si sa è una competenza importante. Soprattutto a supporto del cambiamento. Gli ultimi mesi sono stati intensi e l'organizzazione è stata quella risorsa personale a cui attingere per andare avanti, reagire, costruire, programmare. In ogni ambito della vita ci appare sempre più chiaro come sia una competenza che va valorizzata. Per questo i professional organizers italiani di Apoi, Associazione professionale italiana di professional organizers, suggeriscono alcune parole chiave per affrontare bene l'estate e ogni stagione che si ha davanti.

Progettare è fondamentale: affrontare tutto come un progetto. Che sia il rinnovo di una stanza della casa, o le prossime vacanze, è necessario avere la visione di insieme prima di passare all'azione.

Pianificare le attività è importante: fare un elenco di tutto ciò che c'è da fare e aiutarsi con il calendario per non perdere di vista il fattore tempo. Organizzare ci permette di avere un miglior controllo della nostra casa, del nostro lavoro e della nostra vita, per evitare che il caos prenda il sopravvento.

Semplificare le attività e i processi, ma anche gli spazi e i tempi. Quindi far uscire ciò che non serve o non è funzionale e far entrare nella propria vita ciò di cui si ha veramente bisogno.

Liberare le superfici, gli spazi, il tempo, la mente, il desktop o l'archivio, per avere una piacevole sensazione di leggerezza, ma anche per poter intraprendere nuove attività avendo a disposizione lo spazio di cui si ha bisogno.

Prendersi una pausa è fondamentale, per rigenerarsi, per pensare, per lavorare con entusiasmo, per vedere le cose con occhi diversi. Per godere del tempo a propria disposizione.