Tv: Amazon svela il trailer ufficiale della seconda stagione di 'Modern Love'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Amazon Prime Video ha rilasciato oggi il trailer ufficiale della seconda stagione della serie antologica Amazon Original 'Modern Love'. In questa stagione l'amore romperà qualsiasi regola. Una vecchia fiamma si riaccende. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie 'Modern Love' porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. In ogni episodio si mostra l'amore in tutta la sua complessità e bellezza e tutto è ispirato alle storie vere raccontate nell'amata omonima rubrica del New York Times.

La seconda stagione di 'Modern Love' è interpretata da un cast di attori che include Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson.

Lo showrunner John Carney è qui anche sceneggiatore, regista ed executive producer. Andrew Rannells ha diretto un episodio di questa stagione basato su un suo scritto personale pubblicato sulla rubrica. Questa stagione è stata girata ad Albany, Schenectady e Troy nello stato di New York, oltre che a Dublino in Irlanda.Tutti gli episodi saranno disponibili su Prime Video da venerdì 13 agosto in più di 240 Paesi e territori nel mondo.