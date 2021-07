Taormina: verso una giornata internazionale vittime civili delle guerre e conflitti nel mondo

15 luglio 2021 a

Taormina, 15 lug. (Adnkronos) - Sono stati presentati, presso la Sala Caduti Nassirya del Senato, gli eventi che si terranno a Taormina il 28 luglio 2021 per lanciare la proposta di istituire una Giornata Internazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Questa giornata, organizzata dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - l'ente morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e alla tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie - inizierà alle ore 15:00 del 28 luglio con una tavola rotonda dal titolo “Mai più vittime civili di guerra – la cultura della pace e della solidarietà quale strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti”, articolata in due sessioni, a cui parteciperanno personalità di alto livello italiane e internazionali. A seguire, alle 21:30, presso la splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, si terrà il concerto “Musica da Gerusalemme, segni di speranza” del pianista Mohammad Alshaikh, con l'Orchestra "Taormina Opera Stars" diretta da Salvo Miraglia.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, moderata da Metis Di Meo, sono stati presentati i dati relativi all'ultimo decennio sulla violenza esplosiva nei confronti della popolazione civile. In apertura, la Senatrice Urania Giulia Rosina Papatheu, promotrice dell'evento, ha ricordato l'importanza di “innaffiare il seme della pace” per evitare che la guerra continui a mietere vittime tra i civili, i bambini in particolare, i quali soffrono maggiormente le conseguenze dirette e indirette dei conflitti armati. La politica, ha continuato, non può restare indifferente all'appello della società civile, e in particolare dell'ANVCG, di cessare ogni guerra e conflitto armato nel mondo.

Il Presidente Nazionale dell'ANVCG avv. Giuseppe Castronovo ha ricordato nel suo intervento la sua storia di vita. Quella di un bambino di nove anni divenuto cieco assoluto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico dall'aspetto ingannevole, che da lì in poi ha dedicato la propria esistenza per i diritti dei ciechi e delle vittime civili di guerra. Dopo aver ripercorso brevemente la storia dell'Associazione e le sue battaglie, il Presidente Giuseppe Castronovo ha rilanciato la proposta di istituire una Giornata europea e internazionale sul tema, sulla falsariga di quanto accaduto in Italia dove, su forte impulso dell'Associazione, con la legge 25 gennaio 2017, n°9 è stata proclamata all'unanimità dal Parlamento italiano la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, che ricorre il 1° febbraio di ogni anno.