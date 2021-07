Governo: da Cdm ok esame preliminare su norma organizzazione avvocatura Stato

15 luglio 2021 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce norme per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato. In particolare, il nuovo regolamento delinea poteri e funzioni di tale nuova figura, prevedendo sei uffici dirigenziali non generali". Si legge nella nota del Cdm.

"Tra le altre novità, si prevede che la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato venga definita tenendo conto anche del numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio e di ulteriori parametri quali gli effettivi carichi di lavoro e, per consentire all'Avvocatura dello Stato di dotarsi di una struttura che monitori l'evoluzione normativa e giurisprudenziale e fornisca agli avvocati e procuratori dello Stato gli strumenti necessari a svolgere l'attività professionale, si istituisce il“Servizio studi e formazione professionale”.

"Infine, viene disciplinata la figura del responsabile per la transizione digitale e si introducono la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quella del responsabile della protezione dei dati personali".