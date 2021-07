16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Io vengo descritto come uno vedovo di Conte. No, ma non sopporto quando l'establishment non riesce a dare un giudizio obiettivo: Conte ha un consenso vero". Così Pier Luigi Bersani a L'Aria che Tira su La7. "Draghi non credo debba preoccuparsi della pace tra Grillo e Conte. Dopodiché, è normale che il Parlamento discuta la riforma della giustizia".