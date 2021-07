16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Qualcuno dica a Salvini che il suo turno per vaccinarsi è arrivato da tempo. A Milano da almeno due settimane si stanno vaccinando anche i ragazzi di vent'anni. Invece di aspettare si prenoti, è già in ritardo e non sta dando un bell'esempio. #Salvinivaccinati”. Così su Twitter il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.