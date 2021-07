Covid: Morani, 'Salvini dica se si vaccinerà, basta giochetti'

16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Matteo Salvini vuole o no fare il vaccino? Continua a rimandare, ma intanto pontifica su chiusure, green pass, presunte violazioni delle libertà personali. Dica chiaramente quali sono le sue intenzioni: dal leader di un partito ci aspettiamo trasparenza e non giochetti su un tema così importante". A dirlo è Alessia Morani, deputata del Pd, che poi elenca tutte le dichiarazioni del segretario leghista a proposito della vaccinazione.

"Lo scorso 3 giugno - ricorda Morani - ospite a 'Otto e mezzo' su La7, Salvini disse: 'Il vaccino? Mi sono prenotato e spero di farlo entro giugno. Non ho ancora ricevuto la data'. Il 21 giugno a 'Repubblica' poi aveva annunciato 'Ho prenotato per lunedì prossimo'. Ma il 29 il dietro front: 'Purtroppo neppure ieri sono riuscito a farlo, ero impegnato per un processo'. Oggi, infine, assicura: 'Mi vaccinerò ad agosto'. Qualcosa non torna".