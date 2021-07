Pavia: nasconde in casa 4 chili di hashish, arrestato

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - I militari del Radiomobile della compagnia carabinieri di Voghera, intervenuti dopo un incendio accidentale di due auto parcheggiate in strada, notando l'atteggiamento ambiguo di uno dei proprietario hanno perquisito la sua abitazione a Mede. In casa hanno trovato circa 4 chili di hashish, due coltelli nascosti e un bilancino di precisione. Il 35enne, commerciante del luogo, pregiudicato, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.