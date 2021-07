16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Grillo e Conte fanno pace e per festeggiare organizzano una crociata contro la riforma Cartabia sul processo penale. Vorrebbero far rientrare Bonafede dalla finestra per far felice Travaglio e rompere le scatole al governo. In Parlamento andranno sotto, promesso". Così il capogruppo di Iv, Davide Faraone, su twitter.