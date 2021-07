ORSAN, consegnato a Speranza primo elenco di 202 RSA inadempienti

16 luglio 2021 a

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento, lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now

