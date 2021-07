Covid: Moratti, 'al via campagna vaccinale over 60, 78.000 milanesi ancora senza'

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - "Dal 22 al 31 luglio parte a Milano una campagna per la somministrazione del vaccino agli over 60. Si svolgerà attraverso unità mobili presenti nei nove Municipi". Lo ricorda la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti auspicando che "siano davvero in tanti ad aderire".

Un'iniziativa "necessaria - aggiunge - perché sono ancora 78.000 i milanesi che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale con una percentuale nella città di Milano che è dell'81,6% rispetto a una media regionale dell'86,4%. Tenendo conto dell'età delle persone chiamate in causa e delle condizioni climatiche che sicuramente saranno condizionate dal caldo abbiamo chiesto al Comune di poter contare su luoghi nei quali effettuare le somministrazioni e l'osservazione post-vaccinazione", conclude Letizia Moratti.