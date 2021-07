Lombardia: Regione, a Mandello del Lario nuova fermata dei 'diretti' (2)

16 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I nuovi treni "acquistati da Regione Lombardia e allocati sulle linee lecchesi hanno determinato un miglioramento della puntualità. Sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tirano siamo passati da una puntualità al 67,3% del giugno 2019 all'86,7% del giugno 2021. Sulla S8 Milano-Lecco siamo passati dal 70,7% all'87,8% e sulla Colico-Chiavenna dall'86,5% al 99,7%. Questo non significa che tutti i problemi sono risolti, ma che è stato fatto un passo in avanti nella direzione dell'efficientamento".

La nuova fermata di Mandello del Lario è attiva dallo scorso 13 giugno per tutte le corse della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano: viene effettuata al minuto 48 per i treni diretti a Milano Centrale e al minuto 12 per i treni diretti a Sondrio e Tirano.

Inoltre, per potenziare il servizio a beneficio dei viaggiatori diretti sulle località lacustri, dallo scorso 13 giugno fino al 29 agosto sono state attivate cinque corse supplementari: i treni 10300 (Milano P.ta Garibaldi 7.22-Colico 9.23) e 10301 (Colico 18.37-Milano P.ta Garibaldi 20.38), che circolano nei giorni festivi; i treni 10320 (Lecco 11.15-Colico 12.23) e 10325 (Colico 12.37-Lecco 13.45), che circolano il sabato e nei festivi; il treno 10321 (Colico 10.37-Lecco 11.45), che circola nei festivi fino al 7 agosto e tutti i giorni dall'8 al 29 agosto.