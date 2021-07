Pergola bioclimatica: funzionalità e risparmio made in Italy - ilBersò

16 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Parma, 16/07/2021. La pergola bioclimatica è una struttura estremamente tecnologica: la sua funzione, come si può intuire, è quella di creare zone d'ombra in spazi esterni. È adatta sia per le abitazioni private che per attività commerciali – come bar o ristoranti – ma anche per strutture ricettive.

A differenza della classica pergola, quella bioclimatica è molto più funzionale. Un esempio di questa struttura è la

Si tratta di un'installazione in legno, che non richiede opere murarie per il montaggio ed è poco invasiva, in quanto le staffe e i bulloni di ancoraggio sono a scomparsa. Il termine “bioclimatica” indica le proprietà innovative di questa pergola: si tratta di una struttura che può essere mantenuta aperta o chiusa, sia nella parte superiore che lateralmente. La parte superiore è costituita da pannelli scorrevoliombreggianti (in legno perlinato o in legno fenolico) o trasparenti (in policarbonato oppure vetro). Le guidein alluminio garantiscono impermeabilità all'acqua.

La pergola bioclimatica PiùCielo è resistente alla pioggia, al vento, alla grandine ed ai carichi di neve come un vero e proprio tetto. Lateralmente può essere lasciata aperta oppure può essere resa più funzionale con l'inserimento di “finestre” (in vetro o PVC), che nelle stagioni più miti vengono aperte.

Il marchio di fabbrica de Il Bersò – ovvero lo zoccolo anti-età – è ovviamente presente anche nella pergola PiùCielo. Si tratta di un sistema di montaggio che consente ai sostegni di non toccare direttamente a terra; in questo modo con il tempo non subiscono l'azione dannosa dell'umidità.

Infine, la pergola – progettabile su misura – può accedere, fino al 31/12/2021 alla detrazione fiscale del 50% per le schermature solare. La pergola più cielo è quindi un mix perfetto di funzionalità e risparmio.

Per informazioni:

L'azienda Il Bersò srl dal 2002 progetta, costruisce e installa Pergolati e Porticati in legno personalizzati. Con oltre 4.000 prodotti installati, Il Bersò srl si distingue dai principali concorrenti per l'elevata affidabilità, per la puntualità di esecuzione degli ordini dei clienti e per la capacità di personalizzare il prodotto in base alle reali necessità del cliente.

Il Bersò, Via Cabassa n 5 S.Polo di Torrile - PR

Telefono: 0521 813 813