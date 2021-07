Lifestyleblog.it compie 10 anni!

16 luglio 2021 a

(Monopoli 16 luglio 2021) - Una testata web giovane, curiosa, al passo con i tempi e Made in Puglia!

MONOPOLI 16 luglio2021 – Festeggia 10 anni Lifestyleblog.it, un progetto editoriale nato a Monopoli (BA) diventato nel tempo un importante punto di riferimento nazionale. “Pensare globale, agire locale” il claim della rivista online che nasce in un comune della Puglia, tra mare e ulivi.

Un'idea nata da Bruno Bellini, giornalista pubblicista, direttore della testata online. Dopo alcune esperienze con testate locali, raccontando il mondo dello sport e in particolare del calcio, nel 2011 decide di realizzare un portale al cui interno fossero inserite notizie di interesse comune e di lifestyle: tv, musica, spettacolo, hi-tech, motori, moda e tanto altro ancora.

“E'nato in un periodo buio” – afferma Bruno Bellini, direttore e fondatore della rivista – “In quel periodo avevo dato le dimissioni da lavoro per giusta causa. Perciò pensai di dare una forma a ciò che poi sarebbe diventato il mio “sogno”. Un contenitore di notizie che presentasse le novità settore per settore”.

A suon di interviste, recensioni, anticipazioni e scoop, la testata cresce nel corso degli anni, grazie anche alle collaborazioni ed ai consigli di amici che hanno preso a cuore il progetto editoriali. Numerose le condivisioni e gli attestati di stima da parte delle celebrities del mondo dello spettacolo.

A riprova dei suoi risultati e della sua profonda intraprendenza nel mondo digital, il direttore riceve nel 2015 il Premio Filottete a Cirò Marina (KR): riconoscimento che ha premiato le eccellenze italiane nell'ambito dello spettacolo e del giornalismo.

In quello stesso anno perLifestyleblog.it si aprono le porte del Festival di Sanremo: da 7 edizioni la rivista made in Monopoli è tra quelle accreditate alla kermesse canora, con il direttore Bruno Bellini che fa parte della Giuria Stampa.

Diverse anche le “chiamate” da opinionista per Bellini, tra cui quelle su Radio Zeta o sul digital space di Rtl 102.5 News per parlare di Festival. Anche l'ultima edizione, caratterizzata dall'emergenza Covid-19, ha visto la partecipazione al Festival seppur tra le “mura amiche”, portando così un pezzo di Festival a Monopoli.

Non solo contenuti: Lifestyleblog.it è salito alla ribalta anche per i Lifestyle Awards. Un riconoscimento che, da 5 anni, viene assegnato ai protagonisti del mondo della Tv, Radio, Cinema, Musica. Una sorta di “premio itinerante”, con la consegna del riconoscimento avvenuta in ambito locale e in occasioni di eventi svolti in Puglia dai vincitori o durante la settimana sanremese. Tra i premiati citiamo i Negramaro, Tiromancino, Maria De Filippi, Monica Setta, Alberto Matano, Lorella Cuccarini, Ermal Meta e alcuni eventi come Radionorba Battiti Live o il Locus Festival.

Tutto questo ed altro ancora è stato, è e sarà Lifestyleblog.it: un progetto editoriale che guarda all'Italia ma con il cuore a Monopoli ed alla Puglia.

