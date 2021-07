I risultati dei Global Gaming Awards 2021

16 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Roma, 16/07/2021 - Si sono da poco concluse le edizioni 2021 dei GlobalGaming Awards. A Londra, 50 CEO del settore dell'igaming si sono riuniti a giornalisti ed esperti per assegnare i premi ai veri protagonisti dell'evento: i giochi del settore scommesse e dei

Si tratta di un appuntamento annuale sponsorizzato dalla rivista Gambling Insider, in associazione con G2E e KPMG (che si è occupata nello specifico dell'assegnazione dei premi). L'evento coinvolge case video ludiche di Europa, Medio Oriente e Africa e si incentra, nello specifico, sui casinò online, vera e propria chiave di volta della competizione.

Si tratta di un mondo vasto e ricco: riuscire a destreggiarsi al suo interno, per produttori e avventori abituali o occasionali, è molto difficile. Tuttavia, riuscire a raggiungere le vette di queste competizioni e risultare tra i finalisti in lizza per un riconoscimento ai Global Gaming Awards è, certamente, motivo di orgoglio per le case produttrici di giochi d'azzardo online.

Global Gaming Awards 2021: LeoVegas trionfa per il quarto anno consecutivo

L'assegnazione dei premi, a Londra, si è tenuta giorno 28 giugno, in diretta online. Durante il conferimento dei premi, si è assistito anche a una notevole riconferma: LeoVegas, infatti, si è aggiudicato per il quarto anno consecutivo il titolo di miglior casinò. Si tratta di un portale svedese che sta facendosi strada anche in Italia, dove è sempre più conosciuto, e che anche nel corso dell'ultimo anno ha dimostrato di spiccare per qualità e sicurezza dei suoi contenuti: da qui, la quarta premiazione di fila. Al secondo posto, invece, i Global Gaming Awards hanno premiato 888casino e MrGreen, anche questi molto noti in Italia.

Global Gaming Awards 2021: gli altri riconoscimenti

Il nome che si è imposto per il premio al miglior software provider è quello di Evolution Gaming. Anche questa casa si distingue grazie ai suoi prodotti, e per essere stata all'avanguardia nell'investire nella possibilità di giocare con i casinò online.

Subito dietro Evolution Gaming, è stata riconosciuta Pragmatic Play, che punta sulla pubblicazione di nuovi giochi sui suoi portali ogni mese: mantenendo alta la qualità del suo intrattenimento, questa strategia sta dando i suoi frutti. Infine, anche Yggdrasil si è distinta nella stessa categoria di forniture di software per casinò online.

Anche IGT si distingue per la categoria “Fornitore di casinò”, tenendo dunque duro dopo il difficile anno 2020 e restando leader nel settore a livello mondiale. Le chiusure hanno giocato contro i casinò, che quindi hanno sentito forte e chiara la responsabilità di riaprire con la certezza di offrire al cliente la migliore esperienza possibile. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme su sicurezza e affidabilità. Proprio nella sezione “Responsabilità sociale” viene riconosciuta la competenza del Gruppo Kindred. Il premio “Migliore soluzione di pagamento” del 2021 è invece andato a Trustly, per la sua formula Pay N Play. Fra i trend da tenere d'occhio per il futuro, le

Global Gaming Awards 2021: i giochi migliori

Tra i migliori giochi premiati in questa edizione del Global Gaming Awards, si impone il nome di Red Tiger (vincitore del premio Prodotto Casinò dell'Anno), del gruppo NetEnt. Un nuovo successo per questo gruppo, che già lo scorso anno aveva dominato grazie a Gonzo's Quest MegaWays, una particolare variante della slot machine a più rulli e linee vincenti.

Al secondo posto della categoria “Miglior gioco dell'anno”, si colloca il gioco Adventures Beyond Wonderland, della casa produttrice Playtech. Chiude il podio di questa sezione della competizione sul gaming il gioco War of Bets, di Betgames.TV.

Restando sempre in tema NetEnt, questa società si è distinta anche in un'altra categoria: primo posto per il miglior lancio di un prodotto. Questa volta, il gioco è Divine Fortune Megaways. A seguire, nella stessa categoria, si trovano Microgaming, con il gioco WowPot, e, al terzo posto, GreenTube, con il gioco From Dusk Till Dawn 10. Tra i finalisti, merita una menzione WorldMatch, con il suo CandyBar.

