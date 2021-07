Covid: Sbrollini (Iv), 'green pass subito per stadi e teatri'

16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Per rendere i nostri impianti sportivi, i nostri teatri luoghi sicuri dove andare dobbiamo rendere efficiente e rapido l'utilizzo del green pass. In questa fase e' d'obbligo dare certezze al mondo dello sport così come al settore dello spettacolo e della cultura con una programmazione per tempo dei grandi eventi. Vaccini e green Pass sono l'unica certezza per far ripartire i settori nevralgici del Paese. Perdere altro tempo è inutile ma soprattutto controproducente per l'enorme indotto che questi settori rappresentano. Il coraggio di decidere sia della politica coadiuvata dalle indicazioni dei tecnici e degli scenziati”. Così Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Sport e Cultura di Italia Viva.