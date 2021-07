Cremona: assessore lombardo Guidesi tra i big di cosmetica, siderurgia e chimica

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Ha fatto tappa nel Cremasco e nel Cremonese il tour dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi che ha visitato alcune eccellenze imprenditoriali lombarde conosciute in tutto il mondo. Un'iniziativa che, come spiega l'assessore lombardo, serve alla Regione per far conoscere le sue azioni a favore delle imprese e per accogliere i suggerimenti da parte degli imprenditori che lavorano sul territorio all'istituzione.

"Anche oggi grazie al tour nei territori lombardi, ho potuto conoscere realtà straordinarie in settori strategici per la Lombardia. Regione Lombardia c'è. Colgo l'occasione di questi incontri per ribadirlo con forza a tutti gli imprenditori. Li ringrazio per quello che fanno per la nostra la Regione, per lo sviluppo e per l'occupazione. Dico loro che da parte nostra c'è la volontà di sostenerli nel loro cammino imprenditoriale. Abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per consentire il prima possibile di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati", ha spiegato nel corso della visita l'assessore. "Il confronto continuo e la mia presenza nelle realtà produttive, oltre ad essere una mia personale crescita culturale è utile a creare le giuste sinergie al fine di valorizzare tutto il potenziale che abbiamo a disposizione per primeggiare nei mercati internazionali grazie alla collaborazione tra pubblico e privato".

Nel Cremasco Guidesi ha visitato la Lumson e l'Ancorotti Cosmetics: aziende nel settore della cosmetica. Sempre nel cremasco l'assessore si è recato alla Coim Group, uno stabilimento chimico, che rappresenta un'altra realtà strategica del territorio, multinazionale lombarda che ricopre un ruolo di leadership nella produzione di poliestere, polioli, poliuretani e resine speciali per la realizzazione di materiali compositi e coatings. Nella tappa cremonese non poteva mancare l'Acciaieria Arvedi che produce nastri e lamiere di acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo, decapati, zincati, preverniciati e tagliati a misura. E non poteva mancare il negozio Sperlari di Carlo Vittori: nel cuore della città. Da sempre casa del torrone e della mostarda cremonesi, il più antico negozio di Cremona.