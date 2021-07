Milano: Partito liberale europeo sosterrà con sua lista la coalizione di centrodestra

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - A Milano il Partito liberale europeo sosterrà con una sua lista la coalizione di centrodestra guidata da Luca Bernardo. L'annuncio arriva al termine di un "lungo e cordiale incontro" del presidente e del segretario del Partito liberale europeo, Francesco Patamia e Marco Montecchi, con il candidato sindaco, al quale ha partecipato anche il coordinatore del Ple per Milano e Lombardia, Flavio Ramella.

"Bernardo è il candidato giusto per Milano, l'unico che può restituire concretezza ed efficacia al governo cittadino. È il momento di lasciarsi alle spalle l'inadeguatezza di Sala, per questo chiediamo a tutti i liberali milanesi di raccogliersi intorno a Bernardo e dare un forte contributo alla sua elezione a Palazzo Marino", così Patamia e Montecchi al termine dell'incontro.

"La presenza del Ple nella coalizione che mi sostiene rafforza l'area moderata, liberale e europeista dello schieramento e rappresenta una storica tradizione politica, che ci tenevo ad avere al mio fianco in questa sfida. Sono grato per questo a Patamia e Montecchi per aver deciso di impegnare con il centrodestra i liberali europei milanesi", le parole di Luca Bernardo dopo l'intesa raggiunta.