Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Io spero di avervi al fianco a Roma, vi voglio al fianco. Penso che questo sia anche il modo per cementare le basi dei partiti e non solo operazioni di vertice. Vi chiedo di venire con noi e fare questa battaglia per dimostrare che c'è un'alternativa al populismo". Così Carlo Calenda al II Congresso di Più Europa.