Milano: FdI, 'da Pd polemiche sterili, temono candidato centrodestra'

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - "Fanno quasi tenerezza Roggiani e Barberis che cercano di distogliere l'attenzione ai cittadini milanesi dai guai combinati della giunta Sala". A replicare agli esponenti del Pd è Andrea Mascaretti capogruppo FdI a Palazzo Marino. "Ormai non sanno più cosa inventarsi per parlare d'altro rispetto ai problemi della città spaventati dalla caduta di consenso del sindaco Sala. È giunto il momento di cambiare perché Milano e i milanesi meritano un sindaco che arrivi primo in classifica in un tra gli ultimi. Noi di FdI preferiamo occuparci dei temi che riguardano i milanesi, mentre i massimi esponenti del Pd cittadino evitano attentamente di confrontarsi sui problemi della città e delle periferie, che hanno dimenticato subito dopo la scorsa campagna elettorale", conclude.

"Quelle del Pd sono polemiche sterili. Evidentemente temono il centrodestra e la sintesi che esprime il candidato Luca Bernardo, medico di chiara fama e professionalità. Come al solito cercano di coprire la loro totale inefficienza e incapacità di governo parlando d'altro e non della città, come dimostrano le condizioni in cui vivono i milanesi, soffermandosi a guardare il dito e non la luna. La luna è un centrodestra con le sue identità e coeso per il bene comune di Milano e dei suoi cittadini", commenta Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Milano.