Giustizia: Lega ancora in piazze lombarde nel fine settimana con oltre 400 gazebo

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Per il terzo fine settimana consecutivo la Lega Salvini Premier in Lombardia si mobilita per consentire ai cittadini lombardi di mettere la loro firma a sostegno dei quesiti referendari per riformare la giustizia.

Negli scorsi due fine settimana "abbiamo allestito nelle piazze lombarde oltre 500 gazebo per weekend, questo fine settimana invece porteremo nelle piazze lombarde circa 400 gazebo. Nelle prime due settimane del mese di luglio abbiamo raccolto oltre 100mila firme, stiamo andando avanti e questo fine settimana ne raccoglieremo altre decine di migliaia", spiega Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda.

"E anche questa volta ai nostri gazebo saranno presenti tutti i nostri eletti, i nostri 235 sindaci, i nostri 600 assessori comunali, i nostri 28 consiglieri regionali, i nostri 65 parlamentari e gli oltre 2000 consiglieri comunali. Saranno tutti presenti per autenticare le firme. Avanti così, tutti insieme, con i cittadini lombardi, per avere una giustizia più giusta ed efficiente", conclude.