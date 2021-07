Incidenti: esce di strada con la sua auto nel Mantovano, morto 48enne

17 luglio 2021 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Un uomo è morto la scorsa notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, in un incidente stradale. Poco dopo le 2.30, l'uomo, un 48enne, era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso dell'uomo.