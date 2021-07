Mantova: sorpreso con 150 grammi di cocaina, arrestato

17 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 22 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dalla polizia a Viadana, in provincia di Mantova, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. La sua abitazione era stata individuata come base per confezionare e vendere droga nella zona. Gli agenti sono entrati nell'appartamento e durante la perquisizione hanno trovato 148 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e oltre 1.200 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Mantova.