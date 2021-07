Centrodestra: Sala, 'c'è un certa tensione, Fdi in crescita'

17 luglio 2021 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - “È ovvio che nel centrodestra ci sia una certa tensione e anche una lotta per la leadership in vista di un'evidente crescita di Fratelli d'Italia. C'entra relativamente, ma un po' si rifletterà sulle questioni milanesi. Io posso dire che il centrosinistra in questo momento mi sembra più compatto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una visita al gazebo di ‘Milano in salute', lista che lo sostiene. “Io spero che il confronto sarà sulle diverse visioni della città, su proposte e non sulle enunciazioni di problemi. Ed è semplicemente quello che stiamo cercando di fare”, ha aggiunto.