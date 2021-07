Pd: Oddati, 'da oggi al via Agorà, sarà occasione per avvicinare tanti, iscritti e non'

17 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “La piattaforma digitale delle Agorà Democratiche è online. Prende dunque vita il percorso voluto dal Partito Democratico che vuole ampliare e innovare sia gli spazi che le modalità di partecipazione democratica e la piattaforma è il luogo in cui discussioni e proposte troveranno vita. Una iniziativa di condivisione collettiva finalizzata alla costruzione di un'idea di futuro e di programma per il nuovo centrosinistra”. Così Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà Democratiche e membro della direzione nazionale del Partito Democratico.

“Le pre Agorà - ha aggiunto - partiranno da Palermo il prossimo 19 luglio, seguiranno Bologna il 21 luglio e Napoli il 23 luglio con al centro legalità sostenibilità e l'impegno dei sindaci e degli amministratori al servizio delle comunità locali. Sarà l'occasione per rendere ancora più forte il Partito Democratico e avvicinare tante persone, iscritti e non, alla partecipazione attiva. Ci ritroveremo insieme per costruire l'Italia del futuro”, ha concluso Oddati.