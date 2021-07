Pd: Verini, 'Agorà sfida e speranza per costruire partito cambiamento'

17 luglio 2021 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Le Agorà democratiche lanciate dal segretario Letta rappresentano una sfida e una speranza. Per il Paese, per una politica partecipata e vicina ai cittadini. Ma anche per il Pd, per costruire finalmente quel partito davvero aperto alla società, protagonista reale e coerente del cambiamento e di una democrazia più forte, contro tutti i tentativi e i rischi di indebolirla". Così Walter Verini, parlamentare e tesoriere del Partito democratico".