Omofobia: Mirabelli (Pd), 'incontro? Salvini con Orban in Ue, non è credibile'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Noi vogliamo fare una legge per difendere i diritti delle persone, altri stanno facendo propaganda". Il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato, risponde così all'Adnkronos quando gli viene chiesto della nuova richiesta di un incontro ad Enrico Letta da parte di Matteo Salvini sul ddl Zan.

"Innanzitutto -argomenta - non ha nessuna credibilità chi per otto mesi ha fatto ostruzionismo e sta dicendo quello che stiamo ascoltando nel dibattito al Senato, interventi che non lasciano intravedere alcuna volontà di affrontare il tema dei diritti. In più Salvini ha firmato e votato con Orban al Parlamento Ue: che credibilità ha?".

"Dopodiché, sia Salvini che Renzi dicono che un compromesso ci vuole due minuti a farlo, ma noi non abbiamo ancora capito quale sia questo compromesso perché in realtà non esiste, è solo propaganda. Se per Renzi e Salvini è sacrificare una parte fondamentale della legge Zan, è evidente che per noi è irricevibile. Stiamo parlando di diritti e noi compromessi al ribasso non ne facciamo".