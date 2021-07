Como: sindaco leghista di Cermenate aggredito, 'sto bene, non mi fermano'

17 luglio 2021 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Aggressione a Luciano Pizzutto, sindaco leghista di Cermenate, comune in provincia di Como. Da quanto si apprende il primo cittadino è stato aggredito da una donna. "Grazie a tutti per la solidarietà e la vicinanza. Sto bene! Non saranno certo un pugno sul petto, uno schiaffo in viso e una camicia strappata che mi potranno fermare", scrive sul suo profilo Facebook. "Mi fa rabbia che da un po' di tempo non c'è più il rispetto per la divisa e se adesso viene a mancare anche il rispetto per le istituzioni mi domando dove andremo a finire!? Grazie ancora", conclude.