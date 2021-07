Covid oggi Lazio, 500 contagi e 339 a Roma: bollettino 17 luglio

17 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 500 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 17 luglio 2021. I casi a Roma città sono a quota 339. Da ieri nella regione ci sono stati altri 2 morti. "Si registrano 500 nuovi casi positivi su quasi 8mila tamponi (-1.187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test", fa sapere l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

"I ricoverati sono 105, le terapie intensive 25, i guariti 175. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,4%", aggiunge D'Amato, rinnovando il suo "appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze". I casi salgono, aggiunge l'assessore, "ma rimane bassa la pressione sugli ospedali".

Sono 2.968 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 105 ricoverati, 25 in terapia intensiva e 2.838 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 337.589 e i morti 8.386, su un totale di 348.943 casi esaminati. Per quanto riguarda i vaccini, nel Lazio è stata superata quota 2,7 milioni di seconde dosi pari al 57% della popolazione adulta.