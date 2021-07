Milano: questore sospende licenza a bar di Legnano

17 luglio 2021 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza al 'Bar Carnaby' in via Palestro a Legnano, in provincia di Milano. Il provvedimento si è reso necessario, perché a seguito di numerosi controlli al bar e ai suoi avventori è stato accertato che il locale era diventato ritrovo abituale di persone pregiudicate. Per problemi simili il bar era già stato chiuso nel settembre 2018.