Covid oggi Puglia, 81 contagi: bollettino 17 luglio

(Adnkronos) - Sono 81 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 17 luglio 2021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 6.702 tamponi. Suddividendo per province, dei nuovi contagi 16 sono stati rilevati a Bari, 4 Brindisi, 2 Barletta Andria Trani, 23 Foggia, 29 Lecce, 5 Taranto. Il decesso è stato registrato in provincia di Brindisi. I ricoverati sono 74 (dato invariato). Sono 1.699 (+58) i casi attualmente positivi e di questi 1.625 sono in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.773.928 test e sono stati registrati 254.126 casi, in tutto sono 245.768 i pazienti guariti e 6.659 i deceduti. Per la vaccinazione, sono 4.206.484 le dosi di vaccino anti covid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 94,3% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, pari a 4.462.006.