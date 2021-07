Pd: Letta, 'Agorà per ripensare democrazia e rilanciare nostre idee per l'Italia'

17 luglio 2021 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "I cittadini sanno che il Pd è lì" al governo "perchè le cose si facciano, perchè si facciano le cose per far ripartire il Paese e allo stesso tempo noi cerchiamo la nostra identità: oggi lanciamo il nostro sito, la piattaforma digitale delle Agorà democratiche, un percorso di 6 mesi fatto apposta per ripensare la democrazia e rilanciare le nostre idee per l'Italia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg3.