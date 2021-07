Milano: da lunedì lavori su strada e binari via Procaccini e piazzale Monumentale (2)

17 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Per consentire i lavori, le linee 10, 12, 14, N25 cambiano percorso e fermate fino al 3 ottobre. Per questo Atm ha già predisposto un piano di informazione con annunci nelle vetture, news sul sito, sull'App Atm Milano e sul canale Twitter @atminforma. È previsto inoltre il supporto ai passeggeri attraverso la presenza di assistenti alla clientela alle fermate.

I percorsi e le linee modificate dal 19 luglio al 3 ottobre: Tram 10 - In entrambe le direzioni i tram deviano tra le fermate p.le Cimitero Monumentale e via Procaccini/via Lomazzo passando da Cenisio M5. Saltano la fermata via Procaccini/via Nono (Fabbrica del Vapore). Tram 12 e 14 - In entrambe le direzioni i tram deviano tra le fermate Cenisio M5 e Arena. Non percorrono via Bramante, ma passano per p.le Cimitero Monumentale, via Ceresio e viale Montello.

Bus N25 - In direzione Cadorna i bus saltano le fermate di via Procaccini/Nono e p.za Gramsci. Passano per via Nono, Cenisio M5, p.za Diocleziano, via Losanna, via Piero della Francesca (insieme alle linee 43 e 57) e via Procaccini.