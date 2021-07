Nba, Milwaukee vince gara 5: titolo ad un passo

18 luglio 2021 a

(Adnkronos) - I Milwaukee Bucks vincono gara 5 delle finali Nba per 123-119 in casa dei Phoenix Suns, guidano la serie per 3-2 e martedì possono diventare campioni per la prima volta dal 1971. I Bucks si apprestano a giocare in casa gara 6 e possono chiudere la serie con il quarto successo consecutivo, dopo aver perso le prime 2 partite della finale.

In gara 5, i campioni della Eastern Conference rimontano dal -16 iniziale e conducono in porto la vittoria preziosissima. Giannis Antetokounmpo guida i suoi con 32 punti. Khris Middleton ne segna 29 e Jrue Holiday ne mette a segno 27, aggiungendo anche la palla rubata nel finale a Devin Booker e mettendo il sigillo sul match. Phoniex si ritrova spalle al muro nonostante i 40 punti di Booker, i 21 di Chris Paul e i 20 di DeAndre Ayton. I Suns devono vincere in trasferta per tenere viva la serie.