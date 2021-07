18 luglio 2021 a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "La penso come Letta, la riforma Cartabia è ottima ma può ancora essere migliorata in Parlamento. Naturalmente spero anche lui intenda in direzione contraria da quanto auspicato da Conte (M5S). C'è ancora qualche piccolo residuo giustizialista da limare". Così il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su twitter.