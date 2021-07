18 luglio 2021 a

a

a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Io non sono no vax, i miei genitori di 75-76 anni sono vaccinati due volte, tranquilli e sicuri, gli portavo io la spesa e gliela lasciavo fuori dall'ascensore, ma mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mio figlio che ha 18 anni con un tampone o con una siringa. Prudenti sì, terrorizzati no". Così Matteo Salvini a Jesolo.