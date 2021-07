Giustizia: Rosato (Iv), 'maggioranza d'accordo su riforma, problema è nei 5 Stelle'

18 luglio 2021 a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "In Parlamento sulla giustizia c'è una ampia maggioranza che è d'accordo per superare l'era Bonafede e lo vedremo nei numeri. La nuova riforma della giustizia è anche un impegno che abbiamo preso con l'Europa. È evidente che in questo frangente il problema è all'interno dei 5 stelle, tra chi siede al governo e chi avrebbe voluto farne parte". Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a skytg24.