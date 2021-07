Omofobia: Rosato (Iv), 'dialogare per portare a casa legge Zan'

18 luglio 2021 a

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “Se la lega vota il ddl Scalfarotto, che ha meno spigolosità rispetto allo Zan, io sono contento. Poco importa se Salvini lo fa in maniera strumentale, per motivo di calcolo politico, quello che ci interessa è portare a casa la legge. Con il muro contro muro non si va avanti”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a skytg24.

"Le leggi si approvano con i numeri, il resto è demagogia. Basta vedere cosa è accaduto qualche giorno fa al Senato. O c'è la capacità di trovare un'intesa anche con quella parte del centrodestra disponibile a discuterne oppure si finirà per non avere una legge sui diritti. Letta ha evidentemente più bisogno di bandiere ideologiche da sventolare che di leggi da approvare”.